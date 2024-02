Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Steine von Brücke auf Auto geworfen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (14.02.2024) warfen bislang Unbekannte gegen 15:50 Uhr in Marbach am Neckar Steine von der Fußgängerbrücke über der Poppenweilerstraße auf den Honda einer 32-Jährigen. Eine erhebliche Gefährdung von Personen oder Fahrzeugen bestand aufgrund der geringen Größe der Steine nicht. Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Marbach am Neckar unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

