LPI-NDH: Mit Radlader davon gefahren - Zeugen gesucht

Uder (ots)

Bereits im September hatten es Unbekannte im Eichsfeld auf einen Radlader abgesehen. Dieser war auf einem Stellplatz zwischen Uder und Lutter abgestellt. Bisherigen Ermittlungen zufolge fuhren der oder die Täter mit der Baumaschine über Uder in Richtung Lenterode. Der Radlader im Wert von mehreren zehntausend Euro konnte schließlich am Waldrand, kurz vor der Ortslage Lenterode, festgestellt werden, wo er durch die Täter zurückgelassen wurde. Sowohl der Radlader, als auch mehrere Bäume wurden beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch, 20. September, 22 Uhr und Donnerstag, 21. September, 06.45 Uhr. Wem ist der Radlader zur Tatzeit aufgefallen und wer hat das Baufahrzeug im Bereich zwischen Lutter, Uder und Lenterode gesehen? Wurden Personen oder Fahrzeuge beobachtet, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0247850

