Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Artern (ots)

Unbekannte Täter machten sich in der Nacht zu Donnerstag an einem Firmenfahrzeug zu schaffen, das in der Talstraße abgestellt war. Der oder die Täter entwendeten Kupferkabel und Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Planenaufbau des VW Transporters. Wer etwas beobachtet hat oder Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Aktenzeichen: 0285532

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell