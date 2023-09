Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Ermittlungen gegen mutmaßliche Betrügerbande - Weiterer Beschuldigter in Untersuchungshaft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen:

Ergänzung zu den Pressemitteilungen vom 06.09.2023/14.15 Uhr sowie 08.09.2023/10:24 Uhr

Im Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gemeinschaftlichen, banden- und gewerbsmäßigen Computerbetrugs im Zusammenhang mit illegalem Stream-Sharing von Pay-TV-Angeboten befindet sich ein weiterer Beschuldigter in Untersuchungshaft.

Wie bereits berichtet, waren im Zuge eines unter der Federführung der Kriminalpolizeidirektion Esslingen durchgeführten Einsatzes bereits am 05.09.2023 zahlreiche Wohnobjekte durchsucht und sieben Personen festgenommen worden, von denen fünf in Untersuchungshaft kamen. Zwei Tage später, am 07.09.2023, wurde bereits der sechste Haftbefehl in Vollzug gesetzt.

Nun haben die umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Esslingen und der Staatsanwaltschaft Tübingen zur Identifizierung eines weiteren Tatverdächtigen geführt, woraufhin die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss seiner Wohnung in Nordhorn, Niedersachsen, erwirkte. Dort fanden und beschlagnahmten die Ermittler am vergangenen Freitag (15.09.2023) neben einer Vielzahl relevanter Beweismittel ebenfalls Kryptowährung in niedriger fünfstelliger Höhe. Der Tatverdächtige mit serbischer Staatsangehörigkeit konnte ebenfalls festgenommen werden. Nachdem der zuständige Haftrichter noch am selben Tag den Haftbefehl gegen den 44-Jährigen in Vollzug setzte, befinden sich nun mittlerweile insgesamt sieben Personen in Untersuchungshaft.

Die umfangreichen Ermittlungen gegen die Nutzer der illegalen Streaming-Dienste schreiten weiter voran. (jp)

Die ursprünglichen Pressemitteilungen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5596787

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110976/5598301

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell