POL-STD: Polizei und Zoll kontrollieren 130 Autofahrerinnen und Autofahrer in länderübergreifender Kontrollwoche

Gem. der Verkehrsunfallstatistik aus dem Jahr 2022 ist die Zahl der aufgrund einer Beeinflussung durch Alkohol oder andere berauschende Mittel im Straßenverkehr tödlich verunglückten Personen im Vergleich zum Vorjahr konstant geblieben (22 Personen).

Dagegen nahm die Gesamtzahl der von der von der Polizei registrierten Verkehrsunfälle, bei denen Alkohol oder sonstige berauschende Mittel eine maßgebliche Rolle spielten, zu. Hier verzeichnete die Polizei ein Plus um 16,6 Prozent auf 4.355 Verkehrsunfälle (+611 Unfälle).

Dieses verdeutlicht, dass die Verkehrssicherheitsarbeit insbesondere in Bezug auf die Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflussung auch weiterhin als unabdingbare Kernaufgabe der alltäglichen polizeilichen Aufgabenbewältigung gesehen werden muss.

Es liegt nahe, dass Unfälle nicht grundlos passieren, sondern durch rechtswidriges Verhalten der Verkehrsteilnehmer verursacht werden. Ziel und Aufgabe der Polizei ist es, durch intensive Präventionsarbeit und Kontrollen die Hauptunfallursachen wie u.a. mangelnde Fahrtüchtigkeit, weiter im Blick zu behalten.

Laut der Unfalluhr 2022 verursacht alle 2,5h ein fahruntüchtiger Fahrender einen Unfall.

Daraus resultierend soll eine Minimierung der Anzahl der schwer verletzten und getöteten Unfallopfer herbeigeführt werden.

Im Rahmen des Streifendienstes der verschiedenen polizeidienststellen im Landkreis Stade wurden im Zeitraum vom 11. Dezember 2023 bis zum 17.Dezember 2023 schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen in Bezug auf Alkohol-und Betäubungsmittelbeeinflussung im Straßenverkehr durchgeführt.

Grundsätzliche Zielrichtung ist, die Fahrtauglichkeit der Verkehrsteilnehmer zu überprüfen.

Hierdurch soll das Entdeckungsrisiko für Trunkenheitsfahrten nachhaltig erhöht werden.

Insbesondere soll über die Gefahren des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln informiert werden, um so zur grundsätzlichen Sensibilisierung der Bevölkerung beizutragen. Am gestrigen Donnerstag fand dann abschließend eine Großkontrolle an der Bundesstraße 73 in Buxtehude-Neukloster statt.

Polizei- und Zollbeamte leiteten den fließenden Verkehr über den Pfingstmarktplatz und konnten dann dort stichprobenartig Autofahrerinnen und Autofahrer einer Kontrolle unterziehen.

Dabei wurden 3 Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, die jeweiligen Betroffenen mussten sich einer Blutprobe unterziehen und gegen sie wird jetzt wegen Fahrens unter Drogen am Steuer ermittelt.

Bei einem Autofahrer musste wegen technischer Mängel am Fahrzeug die Weiterfahrt untersagt werden und durch die eingesetzten Kolleginnen und Kollegen wurden drei zollrechtliche Verstöße aufgedeckt, die nun ebenfalls zu weiteren Ermittlungen führen.

Insgesamt wurden in der Woche fast 130 Autofahrerinnen und Autofahrer kontrolliert.

