POL-STD: Dreiste Unbekannte entwenden Mercedes-Stern von Rettungswagen im Einsatz

Dreiste Unbekannte entwenden Mercedes-Stern von Rettungswagen im Einsatz

Stade

Bisher unbekannte Täter haben Am Samstag, den 09.12. in der Zeit von 02:15 h bis 03:00 h in Buxtehude in der Schröderstraße 9 von Rettungswagen des DRK den Mercedes-Stern im Kühlergrill abmontiert und entwendet.

Der RTW war dort während eines laufenden Einsatzes abgestellt gewesen. Nach Rückkehr des Rettungsdienstpersonals zu ihrem Fahrzeug wurde der Diebstahl und die Sachbeschädigung festgestellt.

Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf ca. 100 Euro belaufen.

Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

