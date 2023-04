Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gas mit Bremse verwechselt - Frau kracht gegen Mauer

Schleiden (ots)

Am Samstagabend gegen 17 Uhr beabsichtigte eine 83-jährige Frau aus Schleiden, ihren Pkw zu parken und steuerte vorwärts auf eine Parklücke zu. Hierbei verwechselte sie das Gas- mit dem Bremspedal und der Wagen überfuhr daraufhin den Einmündungsbereich vor dem Haus, überquerte mit einem Reifen ein Blumenbeet und prallt seitlich gegen einen geparkten Pkw. Anschließend krachte der Pkw gegen eine massive Hauswand und kam dort zum Stillstand. Die Fahrerin wurde bei dem Aufprall glücklicherweise nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Pkw wiederum entstand Totalschaden und auch der geparkte Pkw wurde bei dem Unfall beschädigt.

