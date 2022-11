Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Büdingen: Nach Raubtat in Mehrfamilienhaus - U-Haft für zwei Tatverdächtige

Friedberg (ots)

+++

Nachdem sie am Montagmorgen einen 24-Jährigen in seiner Wohnung in der Düdelsheimer Straße überfallen und ausgeraubt haben sollen, erging am Dienstagnachmittag auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft in Gießen bei Gericht Untersuchungshaftbefehl gegen einen 27 Jahre alten Mann aus Echzell sowie einen in Aschaffenburg gemeldeten 40-Jährigen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen waren die beiden gegen 7 Uhr unberechtigt in die in einem Mehrfamilienhaus gelegene Unterkunft des Geschädigten eingedrungen, wo sie auf diesen einschlugen, ihn mit einem Messer bedrohten und letztlich mehrere Elektrogeräte entwendeten. Der Bewohner hatte sich nach einem Gerangel nach draußen flüchten können und die Polizei verständigt. Rettungskräfte brachten den Verletzten zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Ermittlungen gelang es Polizeibeamten noch am Montagvormittag, in einer weiteren Wohnung zwei Tatverdächtige aufzuspüren und diese vorläufig festzunehmen. Auch das zuvor entwendete Diebesgut stellte man bei dieser Gelegenheit sicher.

Die beiden polizeibekannten Männer befinden sich seit Dienstagnachmittag in einer Justizvollzugsanstalt.

+++

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell