POL-HR: Homberg (Efze): Küchenbrand durch heißes Fett

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 31.07.2023: Homberg (Efze) Einbruch in zwei Geschäfte in Homberg TZ: Samstag, 29.07.2023, 20:50 Uhr bis Sonntag, 30.07.2023, 07:50 Uhr In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in zwei Geschäfte in Homberg eingebrochen. Bei den betroffenen Geschäften handelt es sich um eine Eisdiele sowie ein Reisebüro in der Ziegenhainer Straße. ...

