Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Gemarkung Stuttgart: Schwerer Auffahrunfall nach Panne

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (15.02.2024) um 23.06 Uhr befuhr die 25-jährige Fahrerin eines Opel Corsa zusammen mit ihrer 26-jährigen Beifahrerin die Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Flughafen/Messe und Stuttgart-Plieningen versagte die Bremse des Corsa. Die 25-Jährige ließ den Opel auf dem linken von drei Fahrstreifen ausrollen. Anschließend sicherte sie das Fahrzeug mit Warnblinklicht und Warndreieck ordnungsgemäß ab und begab sich zusammen mit ihrer Beifahrerin und angelegter Warnweste hinter die Leitplanke. Der anfahrende 22-jährige Fahrer eines VW Sharan erkannte das Pannenfahrzeug nicht rechtzeitig und fuhr auf dieses im Heckbereich auf. Hierdurch wurde der Opel nach links gegen die Mittelleitplanke geschoben. Der VW Sharan drehte sich nach rechts und stieß mit einer auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden Mercedes B-Klasse eines 76-Jährigen zusammen. Der Mercedes wurde hierdurch nach links abgewiesen und prallte wiederum gegen das dort stehende Pannenfahrzeug. Der Fahrer des VW Sharan wurde durch die Kollision leicht verletzt. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen und der Leitplanke entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge mussten die drei Fahrstreifen für vier Stunden voll gesperrt und der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu keinen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Autobahnmeisterei wurde zur Nassreinigung der Fahrbahn angefordert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell