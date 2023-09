Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall A2 - LKW gerät in Brand

Braunschweig (ots)

BAB 2, Anschlussstelle Rennau

18.09.23, 09.00 Uhr

Fahrer verstirbt an der Unfallstelle

Heute Morgen ist es auf der A2, in Richtung Hannover, zwischen den Anschlussstellen Helmstedt West und Rennau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei LKW gekommen.

Aus bislang ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines polnischen LKW auf den vor ihm fahrenden LKW eines 45-jährigen Ukrainers aufgefahren. Durch den Aufprall wurde der Fahrer in seinem Führerhaus eingeklemmt. Im Weiteren fing die Sattelzugmaschine des auffahrenden LKW Feuer.

Ersthelfer versuchten noch, den Fahrer aus dem Führerhaus zu befreien, was jedoch aufgrund des sich schnell ausbreitenden Brandes nicht gelang.

Infolge verbrannte der Fahrer in seinem Führerhaus und verstarb an der Unfallstelle.

Das Feuer griff weiterhin auf den vorausfahrenden LKW über. Hier konnte die Zugmaschine noch abgekoppelt werden. Der ukrainische Fahrer wurde nicht verletzt, erlitt allerdings einen Schock.

Feuerwehren aus dem Umland waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten erwiesen sich jedoch als schwierig, da der in Brand geratene LKW mit Fahrzeugbatterien beladen war.

Zwecks Lösch- und Bergungsmaßnahmen wurde die A2 in Richtung Hannover voll gesperrt. Es kam zu einem erheblichen Rückstau. Nach erster Begutachtung der Unfallstelle durch die Autobahnmeisterei, wird die Sperrung der A2 an dieser Stelle voraussichtlich bis in die Abendstunden des 20. September aufrechterhalten werden müssen. Grund ist eine komplette Erneuerung des Fahrbahnbelages.

Die Ermittlungen der Polizei hinsichtlich der Unfallursache und der Entstehung des Brandes dauern an.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell