POL-LB: Pleidelsheim: Unbekannter fährt 34-Jährigen an und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann sprach am Donnerstag (15.02.2024), gegen 13.30 Uhr in einer Hofeinfahrt einer Firma in der Zeppelinstraße in Pleidelsheim einen 34-Jährigen an und unterbreitete ihm das Angebot, dessen Firmenparkplatz neu zu asphaltieren. Als der 34-Jährige dieses Angebot ausschlug, kam es zu einer Diskussion zwischen den beiden Männern. Im weiteren Verlauf setzte sich der Unbekannte in einen silbergrauen Renault Clio mit französischer Zulassung und fuhr auf den 34-Jährigen zu, der sich bereits von ihm angewandt hatte und zurück zum Firmengebäude lief. Der Unbekannte erfasste den Mann mit dem Außenspiegel und zog ihn mehrere Meter mit sich, eher dieser zu Boden stürzte. Der Täter beschleunigte anschließend weiter und flüchtete über die Gottlieb-Daimler-Straße in unbekannte Richtung. Der Geschädigte wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ohne Ergebnis. Bei dem Täter soll es sich um einen 40 bis 60 Jahre alten Mann mit kurzen, sehr hellen Haaren gehandelt haben. Er war mit einem gestreiften Langarmhemd, einer dunkelblauen Jeans sowie einer Warnwesten und einer auffällig gelben Baseballcap bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

