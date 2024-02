Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Diebstahl aus Pkw im Ludwigsburger Osten

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter schlug in der Nacht zum Donnerstag (15.02.2024) eine Seitenscheibe eines in der Lortzinger Straße, nahe der Kreuzung zum Brahmsweg in Ludwigsburg geparkten Peugeot ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendete der Unbekannte aus einer Handtasche einen niedrigen Bargeldbetrag. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell