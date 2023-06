Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Pkw in Garagenzufahrt beschädigt

Zeugen gesucht

Geldern-Kapellen (ots)

Am Dienstag (30. Mai 2023) kam es zwischen 01:40 Uhr und 09:45 Uhr an der Winnekendonker Straße in Geldern zu einer Sachbeschädigung. Ein blauer Opel Adam war in einer Garagenzufahrt, mit dem Heck zur Garage, abgestellt gewesen, als ein oder mehrere unbekannte Täter das Fahrzeug beschädigten. Der oder die Täter beschädigten, vermutlich mit einem Stein, das hintere rechte Rücklicht des Autos.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell