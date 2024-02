Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: Unfall mit knapp 53.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Drei nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von knapp 53.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstag (15.02.2024) gegen 11.20 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete. Im stockenden Verkehr fuhr ein 34 Jahre alter VW Transporter-Lenker, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an vorherrschende Verkehrssituation angepasst hatte, einem Opel vor ihm auf, der mit einem 49 Jahre alte Fahrer und einer 44-jährigen Beifahrerin besetzt war. In der Folge geriet der VW Transporter nach links auf die linke Fahrbahn, prallte dort gegen den VW Polo einer 74-Jährigen und anschließend gegen die Mittelleitplanke. Alle drei beteiligten Fahrzeuge waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten zwei der drei Fahrstreifen gesperrt werden, so dass der ankommende Verkehr nur über die rechte Spur abfließen konnte. In der Folge kam es zu starken Verkehrsbeeinträchtigung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell