POL-RE: Gladbeck: Tasche gestohlen - Wer kennt den Tatverdächtigen?

Recklinghausen (ots) - Castrop-Rauxel Zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten blauen Citroen C1 an der Hochstraße. Das Fahrzeug stand geparkt am Fahrbahnrand. Das Auto ist links vorne am Radkasten beschädigt. Hier ist gelber Fremdlack zu erkennen. Hinweise zum Verursacher liegen bislang nicht vor. Der ...

