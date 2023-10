Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Rollerfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, wollte ein 56-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von der Krumme Straße aus in die Henrichenburger Straße einbiegen. Auf der Henrichenburger Straße war ein 39-jähriger Rollerfahrer aus Castrop-Rauxel unterwegs. Als der Rollerfahrer das Auto sah, bremste er stark ab und stürzte dabei. Zu einer Berührung zwischen den beiden Fahrzeugen kam es nicht. Der Rollerfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus transportiert.

An dem Roller entstand außerdem leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell