POL-LB: Weil der Stadt-Hausen: Einbruch in die Turn- und Festhalle

Zwischen Freitagabend (09.02.2024) und Mittwochabend (14.02.2024) schlugen noch unbekannte Täter in der Straße "Am Lindenberg" in Hausen zu und randalierten in der Turn-und Festhalle. Zuvor hatten sie sich über ein Fenster der Umkleideräume, das sie aufgedrückt hatten, Zutritt ins Innere verschafft. Anschließend durchsuchten sie verschiedene Räume, warfen Gegenstände umher, versprühten den Inhalt von Feuerlöschern und schlitzten eine Hochsprungmatte auf. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Ob die Täter auch Gegenstände gestohlen haben, steht abschließend noch nicht fest. Der Polizeiposten Weil der Stadt, Tel. 07033 5277-0 oder E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben.

