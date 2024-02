POL-LB: Leonberg: Unbekannte brechen Baustellencontainer auf

Ludwigsburg (ots) - Am Samstag nutzten ein oder mehrere Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner eines am Ortsrand südlich des neuen Friedhofs gelegenen Wohnhauses aus. Im Zeitraum von 17:30 Uhr bis 23:30 Uhr hebelte die Täterschaft die Terrassentüre auf, bei der anschließenden Suche im Haus wurden dann Bargeld und Schmuck in noch unbekannter Höhe entwendet. Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen ...

mehr