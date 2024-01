Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Bargeld bei Einbruch in Hochparterrewohnung entwendet

Kürten (ots)

Am gestrigen Donnerstag (18.01.) riefen Bewohner eines Mehrfamilienhauses im Märchenweg die Polizei, nachdem sie gegen 18:10 Uhr einen Einbruch in ihre Hochparterrewohnung festgestellt hatten. Nach ihren Angaben hatten sie die Wohnung zuvor gegen 15:45 Uhr in einem ordnungsgemäßen Zustand verlassen.

An der bei Eintreffen der Polizeibeamten offenstehenden Balkontür im rückwärtigen Bereich des Hauses konnten mehrere Hebelmarken festgestellt werden. Im Inneren wurden mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die bislang unbekannten Täter Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei hat eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung am Tatort veranlasst.

Hinweise zu diesem Einbruch nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. Darüber hinaus bietet das Kommissariat Kriminalprävention / Opferschutz allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern eine kostenlose und unverbindliche Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Die Fachdienststelle ist unter der Rufnummer 02202 205-444 erreichbar. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell