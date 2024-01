Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Unbekannte entreißen Friedhofsbesucher die Geldbörse

Bergisch Gladbach (ots)

Zwei Unbekannte haben am gestrigen Tag (16.01.) einen Senior bestohlen, als sich dieser auf einem Friedhof aufhielt.

Der 85-jährige Bergisch Gladbacher befand sich gegen 12:30 Uhr auf dem Friedhofsgelände am Refrather Weg, als er plötzlich von zwei Unbekannten angegangen wurde. Sie drohten ihm, entrissen ihm die Umhängetasche und entwendeten daraus seine Geldbörse, in der sich ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich befunden hat. Anschließend liefen sie in Richtung des rückwärtigen Bereiches des Friedhofs, wo sich auch ein Ausgangstor befindet.

Bei Anzeigenaufnahme konnte der Geschädigte einen der Täter beschreiben. Dieser soll männlich, circa 20 Jahre alt, circa 175 bis 180 cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Nach Angaben des Geschädigten hatte er ein "südländisches Erscheinungsbild" und sprach akzentfrei Deutsch. Er hatte kurze dunkelbraune, leicht wellige Haare, hatte keinen Bart und trug einen dunklen Pullover und eine Brille mit einem dünnen Rahmen.

Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Raubes aufgenommen. Wer Hinweise zu den zwei Tätern hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell