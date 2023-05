POL-PB: AMG-Mercedes nachts gestohlen

Delbrück (ots) - (mb) In Abwesenheit der Bewohner ist am Kiefernweg in ein Einfamilienhaus eingebrochen worden. Am Donnerstagmorgen, 18.05.2023, verließen die Bewohner das Haus zu einem Kurzurlaub. Als sie am Sonntagmittag heim kamen, entdeckten sie den Einbruch. Der oder die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und waren in das Haus gelangt. Sie entwendeten Schmuck und flüchteten. Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter ...

