Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Unbekannter stiehlt Honda und ist in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Ein unsanftes Ende nahm ein PKW-Diebstahl am Sonntagmorgen (18.02.2024) in der Tübinger Straße in Holzgerlingen. Gegen 05.50 Uhr alarmierte eine Anwohnerin die Polizei, nachdem es auf Höhe der Schlossstraße zu einem Unfall gekommen war. Ein Honda war gegen einen Brunnen geprallt. Ehemann und Sohn der Anwohnerin machten sich sofort auf, um zu überprüfen, ob es Verletzte gab. Sie konnten jedoch nur noch erkennen, wie sich eine Person vom Unfallfallort entfernte und zu Fuß in die Klemmstraße abbog. Dort verloren die Zeugen die Person aus den Augen. Die polizeilichen Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Honda zu einem Essenslieferdienst gehört, der sich ebenfalls in der Tübinger Straße befindet. Laut Inhaberin des Unternehmens war der PKW zuletzt am Samstagabend berechtigt genutzt und anschließend vor der Gaststätte abgestellt worden. Ein bislang unbekannter Täter stahl den Honda im weiteren Verlauf und verunfallte. Der entstandene Sachschaden dürfte sich etwa 1.000 Euro belaufen. Der Honda wurde beschlagnahmt und abgeschleppt. Zeugen, die den PKW nach Samstag (17.02.2024), 21.00 Uhr, fahrend gesehen haben und insbesondere Hinweise zur Person geben können, die den Honda lenkte, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 41604-0 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeiposten Holzgerlingen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell