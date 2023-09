POL-WAF: Warendorf. Zusammenstoß von Pedelec und Auto

Warendorf (ots) - Bei einem Auffahrunfall ist am Donnerstag (14.09.2023, 08.20 Uhr) ein Autofahrer in Warendorf leicht verletzt worden. Der 62-jährige Sassenberger fuhr auf der B 64 Richtung Innenstadt und bremste verkehrsbedingt an einer roten Ampel ab. Hinter ihm fuhr ein 52-jähriger Mann aus Münster in seinem Lkw. Dieser erkannte den stehenden Pkw zu spät und fuhr ihm hinten auf. Die Besatzung eines Rettungswagens ...

