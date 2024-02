Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Unbekannter verteilt Flüssigkeit auf Autos und in Hauseingang

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag (18.02.2024) trieb ein noch unbekannter Täter in der Leimentalstraße in Magstadt sein Unwesen. Der Unbekannte verteilte eine nicht näher definierbare Flüssigkeit auf einem Audi, wobei auch ein Peugeot und die Straße bespritzt wurden. Außerdem verschüttete der Unbekannte die Flüssigkeit, durch die der Untergrund sehr glitschig wurde, im Bereich eines Hauseingangs. Ein Bewohner des Hauses geriet, als er das Haus verlassen wollte, ins Rutschen und konnte sich gerade noch am Geländer festhalten. Inwieweit durch das Aufbringen der Flüssigkeit ein Sachschaden entstand, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031 20405-0 oder E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de, zu melden.

