Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (18.02.2024) brach ein noch unbekannter Täter zwischen 15.50 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Frauenstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Nachdem er zunächst versucht hatte mehrere Fenster aufzuhebeln, gelang es ihm eine Tür, die zum Keller führt, aufzubrechen. Da er von dort aus nicht weiter in das Haus vordringen konnte, schlug der Unbekannte ein Kellerfenster ein und gelangte so in Innere. Der Einbrecher durchsuchte anschließend das Erdgeschoss und stahl Schmuck und Münzen in dreistelligem Gesamtwert. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich an die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder E-Mail: hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell