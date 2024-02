POL-LB: Herrenberg: Mercedes gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Am Sonntag (18.02.2024) brach ein noch unbekannter Täter zwischen 15.50 Uhr und 20.00 Uhr in ein Wohnhaus in der Frauenstraße in Bietigheim-Bissingen ein. Nachdem er zunächst versucht hatte mehrere Fenster aufzuhebeln, gelang es ihm eine Tür, die zum Keller führt, aufzubrechen. Da er von dort aus nicht weiter in das Haus vordringen konnte, schlug der Unbekannte ein Kellerfenster ein und gelangte ...

mehr