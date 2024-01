Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trügerischer Gasgeruch

Gera (ots)

Am frühen Freitagabend nahmen Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Nähe des Heinrichsplatzes in Gera Gasgeruch wahr. Aufgrund dessen verlegten zahlreiche Rettungskräfte sowie Beamte des Inspektionsdienstes Gera zum Einsatzort, welche ebenfalls Gas riechen konnten. Daher wurde der Gasnotdienst der Stadt Gera hinzugezogen. Nach etwa einer halben Stunde konnte Entwarnung gegeben werden, da kein Gasaustritt festgestellt wurde. Woher der Geruch kam, blieb offen. Insgesamt war die Feuerwehr mit 10 Fahrzeugen von den zwei Hauptrettungswachen sowie 3 freiwilligen Feuerwehren im Einsatz. (PS)

