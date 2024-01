Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schildkröte löst Polizeieinsatz aus

Schmölln (ots)

Am Sonntagmorgen erhielt die Polizei die Meldung, dass vor einem Supermarkt in der Schmöllner Innenstadt eine Schildkröte ausgesetzt worden ist. Da diese Tierart natürlicherweise in wärmeren Regionen der Erde heimisch ist und bei uns winterliche Verhältnisse herrschen, machten sich die Beamten sofort auf den Weg, um dem Tier helfen zu können. Tatsächlich entdeckte die Besatzung eine Streifenwagens das gemeldete Tier auf dem Markt. Als die Beamten jedoch genauer hinsahen, stellte sich heraus, dass das gepanzerte Reptil keine tiermedizinische Betreuung benötigte, da es sich um eine Dekofigur aus Porzellan handelte. Ob sich jemand einen Scherz erlauben wollte oder nur unliebsame Deko achtlos abgestellt hat, bleibt offen.

