Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, nachdem es am Montag (19.02.2024) zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Bissinger Straße in Tamm zu einer Unfallflucht kam. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen VW und fuhr anschließend davon. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

