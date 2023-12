Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Besuch von der Bönninghardt - Schule

Bild-Infos

Download

Alpen (ots)

Zur diesjährigen Brandschutzerziehung waren die Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe der Bönninghardt - Schule zu Gast in Alpen. Mit einer Menge Vorwissen aus dem Schulunterricht im Gepäck konnten die Grundlagen gemeinsam besprochen und erarbeitet werden. Mit Alltagsbeispielen wurden die Aufgaben und Verantwortlichkeiten der Feuerwehr sehr gut dargestellt. "Woher kommt eigentlich das Wasser zum Löschen?" oder "Wer geht eigentlich ans Telefon, wenn der Notruf gewählt wird?" - auf diese und viele andere Fragen konnten die anwesenden Feuerwehrangehörigen Antworten geben. Den Abschluss bildete der klassische Rundgang durch das Gerätehaus bevor es am Ende zu den Einsatzfahrzeugen in die Fahrzeughalle ging.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell