Freiwillige Feuerwehr Alpen

FW Alpen: Aufgerissener Dieseltank an einem Lkw

Alpen (ots)

Einsatzstichwort: CBRN2

Meldebild: Auslaufende Betriebsmittel

Datum: 27.11.2023

Uhrzeit: 11:27 Uhr

Einsatzort: Issumer Weg, Alpen

Eingesetzte Einheiten: Einheit Alpen

An einem Lkw war der Tank beschädigt worden, so dass Diesel auslief. Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden aufgefangen und umgefüllt, der bereits ausgelaufene Diesel großflächig abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt. Nach Rücksprache mit der Unteren Wasserbehörde waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich, so dass der Einsatz nach ca. einer Stunde beendet werden konnte. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen war der Issumer Weg voll gesperrt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Alpen, übermittelt durch news aktuell