Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: Hund verletzt Passantin leicht

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, nachdem es bereits am Dienstag, 13. Februar in der Böblinger Straße in Ramtel zu einer fahrlässigen Körperverletzung gekommen ist. Eine 24 Jahre alte Frau war zu Fuß in Böblinger Straße unterwegs. Vor ihr ging eine noch unbekannte Frau, die einen Hund an einer ausziehbaren Leine führte. Während die 24-Jährige die Frau in einem weiten Bogen überholte, sprang der Hund an ihr hoch und biss ihr in den Oberschenkel. Die unbekannte Frau zog den Hund hierauf zurück und entschuldigte sich bei der 24-Jährigen. Anschließend gingen beide ihrer Wege. Zuhause stellte die 24-Jährige fest, dass sie leichte Verletzungen davon getragen hatte und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Frau dürfte etwa 50 Jahre alt und zwischen 165 und 170 cm groß gewesen sein. Sie hat graues Haar und trug eine Brille. Bekleidet war sie mit einer pinken Steppjacke und einer grauen Hose. Der schwarze Hund soll 40 bis 50 cm hoch sein. Er hat braune Zeichnungen im Gesicht, eine schmale Schnauze und Schlappohren. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0711 6869-390 oder E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de entgegen.

