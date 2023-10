Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallverursacher flüchtet in Netphen - Polizei bittet um Hinweise - #polsiwi

Netphen (ots)

Am frühen Samstagmorgen (14.10.2023) ist es gegen 06:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der L 729/Am Bernstein in Netphen gekommen.

Eine 19-jährige Fahrerin war mit ihrem Nissan Micra auf der L 729 in Richtung Deuz unterwegs. Als ihre Ampel Grün zeigte, bog sie nach links in Straße "Am Bernstein" ab. Ein bislang unbekannter Pkw, welcher aus der Gegenrichtung kam, bog ebenfalls in diese Straße ab. Dabei missachtete der Fahrer die für ihn rot zeigende Ampel. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unerkannt vom Unfallort.

Möglicherweise handelte es sich um einen schwarzen Pkw. Der Unfallfahrer war männlich und ca. 35 Jahre alt.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen darum, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Rufnummer 02732 / 909-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell