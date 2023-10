Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Versammlung zum Thema "Siegen for a free Palestine" verlief emotional aber ohne Störungen -#PolSiWi

Siegen (ots)

Am heutigen Samstagnachmittag (13.10.2023) hat die Versammlung zum Thema "Siegen for a free Palestine" in Form eines Aufzuges von Weidenau in die Siegener Innenstadt stattgefunden. Der Veranstalter erwartete zunächst bis ca. 400 Teilnehmer. Zum Aufzugsbeginn waren ca. 250 Personen am Startort in Weidenau zugegen. Hier wurde eine einzelne Fahne sichergestellt.

Im weiteren Streckenverlauf nahm die Zahl der Demonstranten stetig zu. Im Bereich der Siegener Innenstadt war sie auf ca. 320 Personen angewachsen. Der Aufzug wurde mehrfach angehalten, um Sprechchöre auf ihren rechtlichen Inhalt zu überprüfen und, um weiterhin zu gemäßigtem und friedlichen Verhalten aufzufordern. Das wurde im Verlauf auch eingehalten.

Die insgesamt emotional aber friedlich verlaufende Versammlung wurde kurz nach 18:00 Uhr beendet. "Wir können die Versammlungsteilnehmer heute und zukünftig nur auffordern, sich nicht von terroristischen Vereinigungen manipulieren zu lassen und sich von Terror und Gewalt in jeder Form zu distanzieren", so der verantwortliche Polizeiführer Thomas Fürst.

