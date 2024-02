Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Waldenbuch: Unbekannte legen Spur mit Kunstblut

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (19.02.2024) entdeckten Passanten gegen 22:30 Uhr mehrere Blutflecke in der Jahnstraße in Waldenbuch. Es konnte nachvollzogen werden, dass sich eine knapp 200 Meter lange Spur von der Jahnstraße über einen Fußweg bis zu einem Schulgelände in der Schulstraße zog. Dort wurde in einem Mülleimer ein geöffneter Kanister mit Kunstblut entdeckt. Um insbesondere Schülerinnen, Schüler, Eltern und Lehrkräfte der Schule durch das Kunstblut nicht zu verunsichern, wurde die Spur von der Freiwilligen Feuerwehr Waldenbuch entfernt. Dabei blieben stellenweise erkennbare Rückstände auf dem Fußweg zurück, die einen größeren Reinigungsaufwand erfordern. Der Polizeiposten Waldenbuch ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung gegen Unbekannt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07157 52699-0 oder per Email an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell