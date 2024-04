Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Streit auf der Brücke führt zu mehreren Strafanzeigen

Nordhausen, Th.-Müntzer-Straße (ots)

Am 20.04.2024 ging beim Inspektionsdienst Nordhausen gegen 10 Uhr die Information ein, dass die nur einspurig zu befahrende Brücke, welche in Nordhausen von der Rathsfelder Straße zur Thomas-Müntzer-Straße führt, blockiert sei. Die eingesetzten Beamten fanden wenig später an besagtem Ort ca. 20 Fahrzeuge vor, die sich nicht mehr bewegten und deren Führer reichlich verärgert erschienen. Nachdem der Verkehrsfluss wieder hergestellt werden konnte, wurde der Ursprung des Problems eruiert.

So befuhr die 46-jährige Führerin eines Pkw Mercedes die Brücke von der Th.-Müntzer-Straße her kommend, wo sie gemäß der Beschilderung dem Gegenverkehr den Vorrang einräumen müsste. In der Tat hatte die Dame Gegenverkehr - war aber der Überzeugung, sich schon etwa in der Mitte der Brücke befunden zu haben, als ihr ein Pkw VW mit einem 68-jährigen Mann am Steuer entgegen kam. Da nun keiner der beiden Fahrzeugführer nachgeben wollte, staute sich der Verkehr. Dieser Umstand erfüllt den Tatbestand der Nötigung, welcher auch von den eingesetzten Beamten zur Anzeige gebracht wurde.

Doch damit nicht genug: die 46-jährige Mercedes-Fahrerin gab an, dass andere Verkehrsteilnehmer ihren Unmut bzgl. der blockierten Brückenüberfahrt mit strafrechtlicher Relevanz an ihr ausgelassen hätten: so habe ein 70-jähriger Mann die Geduld verloren und mit den Händen auf die Motorhaube des Mercedes eingewirkt, wobei auch der Mercedes-Stern verbogen wurde. Dementsprechend zeigte die Dame eine Sachbeschädigung an. Ein 48-jähriger Mann habe gar versucht, die Frau aus ihrem Mercedes heraus zu zerren, um sie zur Freigabe der Brückenüberfahrt zu bewegen. In diesem Fall wird wegen des Anfangsverdachtes der Nötigung ermittelt.

