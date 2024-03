Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polnischer Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis dafür positiv auf Betäubungsmitteln kontrolliert

Daaden (ots)

Am 08.03.2024 führten Beamte der Polizeiinspektion Betzdorf eine Verkehrskontrolle im Bereich der Herdorfer Straße in Daaden durch. Der Fahrer eines Kraftfahrzeugs legitimierte sich mit einem polnischen Führerschein. Während der Kontrolle konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, welche einen Drogenschnelltest zur Folge hatten. Dieser reagierte positiv auf Betäubungsmittel. An dem polnischen Führerschein wurden Unregelmäßigkeiten festgestellt. Es wurde festgelegt, dass der polnische Fahrzeugführer aus der VG Betzdorf in Deutschland keine fahrerklaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Ein entsprechender Sperrvermerk dürfte von dem Dokument entfernt worden sein. Es wurden diverse Strafverfahren eingeleitet.

