POL-PDWIL: Unfallverursacher flüchtet unerkannt

Echternacherbrück (ots) - In der Nacht auf den heutigen Donnerstag kam es zu einer Verkehrsunfallflucht im Bereich der Bitburger Straße 23 in Echternacherbrück. Zwischen 00:00 Uhr und 01:00 Uhr beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem PKW einen abgestellten PKW, welcher vermutlich in der Nähe des Kreisverkehrs auf einem Parkplatz, oder am Fahrbahnrand abgestellt war. Im Anschluss entfernte sich der ...

mehr