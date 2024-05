POL-PDWIL: Brand einer Fensterfirma

Traben-Trarbach (ots) - In der Nacht von Dienstag, 07.05.2024 auf Mittwoch, 08.05.2024, wurden in der Innenstadt von Traben-Trarbach mehrere Straftaten verübt. An einem Privatanwesen in der Rißbacher Straße nahe der Moselbrücke wurde eine Absperrkette an der Hofzufahrt entwendet. Nur wenige hundert Meter entfernt, wurden an der ED-Tankstelle zwei aufgehängte Feuerlöscher gestohlen. Bei einem gegenüber der ...

mehr