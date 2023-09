Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ

PE

WF für den Bereich Wolfenbüttel vom 05.09.2023

Wolfenbüttel (ots)

Unfall zwischen Motorrad und PKW im Kreisverkehr

Wolfenbüttel, Kreisverkehr Ludwig-Richter-Straße / Leipziger Straße, 04.09.2023, 11:00 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Harley-Davidson und einem Renault kam es am 04.09.2023, 11 Uhr im Kreisverkehr Ludwig-Richter-Straße / Leipziger Straße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen befuhr der 62-Jährige Harley-Fahrer den Kreisverkehr und wurde dort beim Einfahren vom einem 66-Jährigen Fahrer eines Renault übersehen. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Motorrad und PKW. Der Harley Fahrer verletzte sich hierbei leicht. Nach medizinischer Begutachtung in einem Rettungswagen konnte der Motorradfahrer nach polizeilicher Unfallaufnahme seine Fahrt fortsetzen.

