POL-MFR: (233) 64-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall in Erlangen

Nürnberg (ots) - Ein stark alkoholisierter Mann sorgte am Samstag (18.02.2023) für Ärger in und vor einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt. Die Polizei nahm den 26-Jährigen in Gewahrsam und leitete strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn ein. Einsatzkräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) bemerkten um kurz nach 22:30 Uhr, dass ein Mann einen Türsteher vor einer Diskothek in der Färberstraße ...

mehr