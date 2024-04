Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Carport gerät in Brand - Brandursache bisher unbekannt

Süpplingen (ots)

Süpplingen, Schierweg

23.04.2024, 08.00 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Dienstagmorgen ein Carport im Schierweg in Süpplingen in Brand. Ein Nachbarhaus sowie ein Pkw wurden ebenfalls beschädigt. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden.

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte am Dienstagmorgen den brennenden Carport im Schierweg und verständigte die Feuerwehr. Diese rückte umgehend mit den Ortsfeuerwehren Süpplingen, Süpplingen Burg, Warberg, Wolfsdorf, Räbke und Frellstedt aus und begann mit den Löscharbeiten.

Durch eine weitere Zeugin wurde die Bewohnerin des Hauses im Schierweg über den Brand informiert, so dass sich die Frau vorsorglich in Sicherheit bringen konnte.

Durch den Brand wurde das Carport sowie ein angrenzendes Nebengebäude zum Teil erheblich beschädigt. Aufgrund der starken Hitze wurden zwei Fensterscheiben eines in unmittelbarer Nähe stehenden Nachbarhauses sowie ein in der Nähe geparkter Pkw leicht beschädigt.

Die Brandursache ist derzeit unbekannt. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell