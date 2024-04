Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Pkw fährt Schlangenlinien - Fahrerin mit 1,38 Promille und ohne Führerschein unterwegs

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben, Westrampe

21.04.2024, 02.50 Uhr

In der Nacht zu Sonntag wurde eine 38 Jahre alte Golf-Fahrerin auf der Straße Westrampe im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben mit 1,38 Promille von der Polizei kontrolliert. Zudem war sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis

Einer Streifenbesatzung der Polizeistation Fallersleben fiel am frühen Sonntagmorgen in der Wolfsburger Landstraße die unsichere Fahrweise der 38-Jährigen auf. Diese fuhr mit ihrem Golf im weiteren Verlauf über die Eisenbahnbrücke in Richtung Hafenstraße. Dort fuhr die aus dem Landkreis Gifhorn stammende Frau mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien. Daraufhin forderten die Beamten die Fahrerin mittels digitalem Anhaltesignal zum Stoppen auf. In der Straße Westrampe hält die Golf-Fahrerin letztlich an.

Bei der Kontrolle bemerken die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch. Zudem ist der Gang der 38-Jährigen sehr unsicher und weist deutliche Gleichgewichtsstörungen auf. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,38 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutprobe anordneten. Diese wurde im Klinikum Wolfsburg entnommen.

Bei der Kontrolle stellte sich weiter heraus, dass die Golf-Fahrerin nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese wurde ihr vor wenigen Monaten entzogen. Zunächst hatte die 38-Jährige auf Befragen angegeben, ihren Führerschein zu Hause vergessen zu haben.

Der Fahrzeugschlüssel wurde aus gefahrenabwehrenden Gründen sichergestellt.

Gegen die 38-Jährige wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

