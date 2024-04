Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Wechsel in der Polizeistation Fallersleben - Rebecca Hanelt neue Stationsleiterin

Wolfsburg (ots)

Mit Beginn des Monats Februar fand in der Polizeistation in Fallersleben ein Führungswechsel statt.

Nachdem Polizeihauptkommissarin Daniela Domke im Dezember 2019 ihre Aufgabe als Leiterin übernommen hatte, übergab sie ihr Amt nun an Polizeihauptkommissarin Rebecca Hanelt. Frau Hanelt ist 34 Jahre alt und wird die Station in Fallerleben im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme bis Februar 2025 leiten.

"Ich freue mich sehr auf diese neuen, vielfältigen Aufgaben und ich habe mich in den letzten Wochen schon sehr gut einarbeiten und einleben können", so die gebürtige Wolfenbüttelerin. Die Arbeit in einer Polizeistation, die sich in einem Einfamilienhaus befindet, sei etwas Besonderes, so Rebecca Hanelt weiter. "Wir werden hier schon als "unsere Polizei" wahrgenommen, was mich sehr beeindruckt"

Frau Domke wechselte in die Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße, wo sie nun für den Bereich Personal zuständig ist.

