Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter stehlen Bargeld

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Heinrich-Kremp-Straße

17.04.2024, 14.10 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich am Mittwochnachmittag in der Heinrich-Kremp-Straße durch einen Trick Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame und entwendeten einen höheren Bargeldbetrag.

Am frühen Mittwochnachmittag klingelten zwei unbekannte Männer an der Wohnungstür der Seniorin. Ein Mann erklärte der älteren Dame, dass in der Nähe eine Baustelle gebe, wodurch es aktuell zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung kommen würde. Er müsse nun mit seinem Kollegen die Wasserhähne in der Wohnung überprüfen. Die Seniorin ließ die Unbekannten herein und ging mit einem der Männer in die Küche, wo sie aufgefordert wurde, den Wasserhahn laufen zu lassen. Zeitgleich kommunizierte der falsche Handwerker mit seinem Kollegen. Als die ältere Dame kurze Zeit später die Küchentür öffnete, sah sie, wie der zweite Mann gerade aus ihrem Schlafzimmer kam. Daraufhin forderte die resolute Seniorin die Unbekannten lautstark auf, sofort ihre Wohnung zu verlassen und drohte mit einem Anruf bei der Polizei. Die Täter verließen daraufhin das Mehrfamilienhaus. Eine durch die Rufe aufmerksam gewordene Nachbarin sah, wie die unbekannten Männer zu Fuß in Richtung Gustav-Steinbrecher-Straße flüchteten.

Bei einer Nachschau fiel der Seniorin auf, dass Bargeld aus ihrer Wohnung fehlte. Ein Täter war etwa 30 Jahre, korpulent und hatte dunkle Haare. Er trug dunkle Kleidung und hatte erhebliche Probleme mit der deutschen Grammatik und sprach ohne Akzent.

Der zweite Täter war ebenfalls etwa 30 Jahr und geschätzte 1,80 Meter groß. Er hatte eine schlanke Statur und trug dunkle Kleidung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder eines in der Nähe abgestellten Fahrzeugs geben kann, werden gebeten, sich bei der Polizei in Helmstedt unter der Telefonnummer 05351/5210 zu melden.

