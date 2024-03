POL-EU: Wilde Müllentsorgung: Jäger erwischen mutmaßliche Verursacher

Euskirchen (ots) - Am gestrigen Dienstag (26. März) 13.10 Uhr geriet eine leerstehende Werkstatt in der Gerberstraße in Euskirchen in Brand. Unbekannte entzündeten einen Reifen und entfernten sich von der Tatörtlichkeit. Bei dem Brand wurde lediglich ein Altreifen beschädigt. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Es wurde eine Anzeige bezüglich der vorsätzlichen Brandstiftung gefertigt. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei ...

