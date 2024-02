Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Am Freitagmittag gegen 12 Uhr kam es auf der Straße "An der Ludwigsfeste" zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Opel und einem beigen Kleinwagen. Der bislang unbekannte Kleinwagenfahrer soll von der Ludwig-Wilhelm-Straße nach links auf die Straße "An der Ludwigsfeste" abgebogen und dabei offenbar zu weit in den Kreuzungsbereich ausgeschert sein. Um einen Zusammenstoß zu verhindern lenkte ein 60-jähriger Opel-Fahrer, welcher von der Lyzeumenstraße ebenfalls nach links auf die Straße "An der Ludwigsfeste" abbiegen wollte, sein Auto seitlich auf eine Verkehrsinsel und fuhr auf ein dort stehendes Verkehrszeichen auf. Der dabei entstandene Sachschaden an dem Wagen und an dem Verkehrsschild beläuft sich insgesamt auf etwa 5.200 Euro. Der Fahrer des Kleinwagens entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer des beigen Kleinwagens geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Rufnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen.

/ha

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell