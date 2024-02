POL-OG: Willstätt - Drei Leichtverletzte

Offenburg (ots) - Weil eine 38 Jahre alte mutmaßliche Ladendiebin am frühen Freitagabend nach einem Diebstahl in einem Drogeriemarkt in der Hauptstraße gewaltsam auf eine Angestellte eingewirkt haben soll, ermittelt nun die Kriminalpolizei. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die Frau kurz vor 19 Uhr versucht haben, Parfum zu entwenden. Als sie dabei von einer Mitarbeiterin gestellt wurde, haben die Verdächtige ihr ...

mehr