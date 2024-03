POL-EU: Brand in Werkstatt

Euskirchen (ots) - Am Dienstag (26. März) verschaffte sich ein 35-Jähriger aus Bonn im Zeitraum von 1 Uhr bis 6 Uhr Zugang zu einem Fitnessstudio in der Albert-Latz-Straße in Euskirchen. Hierzu hebelte der Mann eine rückwärtig gelegene Tür auf und gelangte so in einen Kursraum. In dem Raum verweilte der 35-Jährige über Nacht. Gegen 6 Uhr wurde der Mann von einer Mitarbeiterin vorgefunden. Der 35-Jährige lag in ...

